Exministro Gajardo cuestiona continuidad de Rabat: “Usa los argumentos de los peores criminales del país”

Jaime Gajardo aseguró que la explicación del ministro Fernando Rabat ante el Congreso por rebaja de condenas es falsa.

Este domingo, Jaime Gajardo, exministro de Justicia, estuvo presente en Chilevisión Noticias AM, donde abordó la polémica que envuelve a la cartera por la firma de decretos y la rebaja de condenas a abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes.

Gajardo cuestionó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y aseguró que la explicación que entregó ante el Congreso sobre la rebaja de penas no se ajusta a la verdad, lo que calificó de “gravísimo”. Además, sostuvo que el argumento utilizado por Rabat es el mismo utilizado ante la justicia por “los peores criminales” del país.





Exministro Gajardo cuestiona continuidad de Rabat

Consultado por la decisión del presidente José Antonio Kast de no sacar a Rabat de Justicia, Gajardo sostuvo que si bien no tiene una explicación, “lo que sí le puedo decir es que a mí me parece que en estos ya 11 días se le debe una explicación a la ciudadanía, al país completo”.

El exministro en el gobierno de Gabriel Boric señaló que “hay una distancia muy importante entre el error que dice el presidente que se cometió y las declaraciones del ministro de Justicia, porque el ministro incluso en el Congreso sigue defendiendo su posición, lo que hace más inexplicable que se mantenga en su cargo y que no hayan responsables reales de lo que ocurrió”.

En esa misma línea, indicó: “ La explicación que ha dado el ministro no es cierta . Y eso en sí mismo es gravísimo. De hecho, es la explicación que le ha dado el Congreso Nacional… La justicia tiene que irrestrictamente aplicar la ley de rebajas de condena y por ende no entregarle estos beneficios a los violadores y abusadores de niños. Eso es lo que le dice la Corte Suprema”.

“Entonces, la primera pregunta que uno se haría es ¿el ministerio de Justicia, a pesar de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, siguió otorgando estas rebajas? Y la respuesta es sí, siguió otorgando las rebajas”, cuestionó.

Por último, Gajardo se refirió al argumento utilizado por Rabat para defender su decisión: “Eso es lo más brutal, porque el argumento que ha dado el actual ministro es exactamente el mismo que utilizan todos los criminales que litigan sus beneficios en las cortes del país”.

Gajardo cuestionó los tres argumentos utilizados por el Ministerio de Justicia para justificar la rebaja de condenas: que los beneficios penitenciarios constituyen un derecho y no un beneficio, que debe aplicarse el principio de irretroactividad de la ley penal y que la cartera no puede modificar las decisiones de las comisiones técnicas.