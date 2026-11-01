Pulso Ciudadano: Aprobación del pdte. Kast se desploma al 22% y 74% exige la renuncia del ministro Rabat

La desaprobación del mandatario subió casi diez puntos porcentuales y alcanzó un 67,5%.

Este domingo se publicó una nueva encuesta Pulso Ciudadano, correspondiente a octubre, que reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 22,1%, su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno en marzo pasado.

Esta cifra representa una disminución de 6,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando alcanzó un 28,2%.

En paralelo, la desaprobación del mandatario aumentó casi diez puntos porcentuales, llegando a 67,5%.

La confianza en el jefe de Estado también registró cifras desfavorables. Según el sondeo, un 61,2% de los encuestados declara tener poca o ninguna confianza en el presidente, mientras que un 22,7% manifiesta un nivel de confianza medio y solo un 16,1% asegura tener mucha o total confianza.

Pulso Ciudadano: 74% exige la renuncia del ministro Rabat

Respecto de la rebaja de condenas a pederastas, un 74,2% considera que el mandatario se equivocó al mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y opina que debería pedirle la renuncia. En contraste, solo un 13,3% respalda su continuidad en el gabinete.

Sobre la acusación constitucional, un 64,3% votaría a favor, 21,2% en contra y un 14,5% no sabe.