Anuncian chubascos para Santiago este domingo: ¿Cuánto debería llover en la capital?

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, señaló que en la región Metropolitana podrían caer chubascos aislados, los cuales se podrían mantener el lunes y martes.

Para este sábado se esperaba un Halloween bajo la lluvia por el anuncio de precipitaciones y tormentas eléctricas en la región Metropolitana y otras zonas del centro del país. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y la responsable fue la vaguada costera, una capa de nube baja que cubrió la región durante toda la jornada y no permitió el desarrollo con calor de las nubes con tormentas.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, indicó que para esta jornada podrían “caer gotas débiles” , ya que se espera un acumulado de 3 milímetros en el sector cordillerano y no más de uno en el centro de la ciudad.

Además, se informó que para lunes y martes también se esperan algunas gotas en la capital, pero siempre de carácter débil.

A partir del miércoles las temperaturas subirán, y la máxima se proyecta de 24° ese día y 27° el jueves.