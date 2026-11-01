Anuncian chubascos para Santiago este domingo: ¿Cuánto debería llover en la capital?
El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, señaló que en la región Metropolitana podrían caer chubascos aislados, los cuales se podrían mantener el lunes y martes.
Para este sábado se esperaba un Halloween bajo la lluvia por el anuncio de precipitaciones y tormentas eléctricas en la región Metropolitana y otras zonas del centro del país. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y la responsable fue la vaguada costera, una capa de nube baja que cubrió la región durante toda la jornada y no permitió el desarrollo con calor de las nubes con tormentas.
El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, indicó que para esta jornada podrían “caer gotas débiles”, ya que se espera un acumulado de 3 milímetros en el sector cordillerano y no más de uno en el centro de la ciudad.
Además, se informó que para lunes y martes también se esperan algunas gotas en la capital, pero siempre de carácter débil.
A partir del miércoles las temperaturas subirán, y la máxima se proyecta de 24° ese día y 27° el jueves.