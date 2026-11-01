Temblor hoy 1 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 1 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 1 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 4:50 horas

Epicentro: 109 km al E de Paihuano

Profundidad: 24 km

Magnitud: 3.7

Hora: 3:22 horas

Epicentro: 63 km al NO de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 221 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?