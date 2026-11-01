01/ 11/ 2026 10:13

Miles de personas postularon al reality: Así fue el casting de Gran Hermano Chile

Miles de personas llegaron el sábado a las dependencias de Chilevisión, que abrió sus puertas a los postulantes que sueñan con ser seleccionados para formar parte del exitoso reality Gran Hermano. La casa más famoso del mundo buscó a sus 20 nuevos residentes a través de un masivo casting. El evento fue animado por José Miguel Viñuela, y distintos exparticipantes de GH 1, como Cony Capelli y Pincoya, acompañaron a los aspirantes a protagonizar esta nueva edición.