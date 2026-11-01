¡De la actuación a los fogones! Pipo Gormaz y Felipe Contreras conquistaron con sabores chilenos en La Divina Comida

Los actores se reunieron en La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir una propuesta inspirada en los sabores tradicionales de la cocina nacional, con preparaciones caseras y un menú que apostó por los infallibles clásicos.

Entrada: Sopaipillas con pipo

Sopaipillas con pebre

Ingredientes:

Sopaipillas

250 gramos de harina sin polvos

1 taza de zapallo cocido

1 huevo

1 cucharada de mantequilla

1 cucharadita de polvos de hornear

1 cucharadita de sal

Aceite para freír

Pebre

1 tomate grande

½ cebolla

1 a 2 limones

2 cucharadas de cilantro picado

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Pebre

1.- Pelamos y picamos el tomate en cubos pequeños, picamos la cebolla y el ajo lo más pequeño posible.

2.- Llevamos la cebolla a un bowl, agregamos jugo de limón a gusto, agregamos sal y reservamos por unos 3 minutos.

3.- Agregamos el resto de los ingredientes y condimentamos a gusto con sal, pimienta y oliva. Revolvemos bien y reservamos tapado en el refrigerador hasta el minuto de emplatar.

Sopaipillas

1.- En un bowl grande mezclamos la harina, los polvos de hornear y la sal. Hacemos un espacio en el centro y agregamos la mantequilla derretida, el puré de zapallo y el huevo previamente batido levemente con un tenedor.

2.- Integramos bien todos los ingredientes desde el centro hacia afuera con la ayuda de un tenedor, así nos aseguramos de aplastar bien el zapallo cocido. Una vez todo mezclado, comenzamos a integrar con las manos, en caso de que la masa esté demasiado seca, podemos agregar 1 o 2 cucharadas del agua de cocción del zapallo. Amasamos por unos 10 minutos o hasta obtener una masa completamente lisa y suave.

3.- Dejamos tapada a temperatura ambiente por unos 15 a 20 minutos.

4.- Agregamos un poco de harina sobre una superficie lisa y comenzamos a estirar la masa con la ayuda de un uslero hasta dejarla con el espesor deseado, idealmente unos 5 milímetros.

5.- Cortamos con la parte superior de un vaso o con un cortapasta. Pinchamos con un tenedor una a dos veces cada sopaipilla en el centro. Reservamos con un poco de harina entre cada sopaipilla en caso de ser necesario para que no se peguen.

6.- Calentamos el aceite en una olla profunda a fuego medio. Una vez listo el aceite, agregamos una a una las sopaipillas en tandas de 2 a 3 por vez. Dejamos unos 2 minutos por lado y retiramos.

7.- Dejamos sobre una rejilla o papel absorbente.

Para emplatar podemos decorar con hojas de cilantro.

Fondo: Caldillo a la chilena

Caldillo de congrio

Ingredientes:

Caldo base o fumet

1 zanahoria grande

1 cebolla

½ taza de cilantro

2 ramas de apio

1 cabeza de congrio limpia (sin branquias)

1 taza de vino blanco

2 hojas de laurel

Caldillo

4 medallones de congrio

1 cebolla

1 zanahoria pequeña

8 papas chilotas

½ pimentón rojo

2 dientes de ajo

1 cucharadita de orégano

Cilantro a gusto

1 ají verde

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

1 limón

Preparación:

Base

1.- Agregamos a una olla todas las verduras cortadas en trozos grandes, junto con la cabeza y el laurel. Cubrimos con agua y agregamos el vino blanco. Llevamos a hervir y luego bajamos a fuego bajo-medio y cocinamos tapado por unos 30 minutos. Retiramos y desechamos la espuma que sube a la superficie cada cierto rato.

2.- Una vez listo, colamos y reservamos.

Caldillo

1.- Comenzamos por el sofrito; en una olla con un poco de aceite agregamos la cebolla picada en cubos pequeños, el ajo picado y la zanahoria en cubos pequeños. Doramos por unos 5 a 7 minutos a fuego medio-alto o hasta que la cebolla esté transparente y blanda.

2.- Agregamos el orégano, sal y pimienta a gusto. Revolvemos y agregamos las papas y luego sumamos la base del caldo. De ser necesario, agregamos agua hasta cubrir por completo todos los ingredientes. Dejamos a fuego medio y tapado por unos 15 a 20 minutos.

3.- Agregamos los trozos de congrio y dejamos por unos 10 minutos a fuego medio, evitamos revolver para que no se desarmen los trozos. Deben quedar completamente sumergidos los trozos, de ser necesario, podemos agregar un poco de vino blanco y agua caliente. Rectificamos sabor con sal y pimienta.

Para emplatar, decoramos con cilantro recién picado, ají verde en tiritas y limón para exprimir.

Postre: Dulce criollo

Arroz con leche

Ingredientes:

1 taza de arroz

1 litro de leche sin lactosa

1 tarro de leche condensada sin lactosa

1 rama de canela

Mermelada de frambuesa

Preparación:

1.- En una olla mediana llevamos a hervir a fuego medio bajo el arroz en 1 taza de agua fría, 1 taza de leche fría y la canela. Una vez el agua comience a hervir, bajamos el fuego al mínimo, tapamos y dejamos por 10 minutos.

2.- Pasado este tiempo, subimos el fuego a fuego bajo-medio y agregamos el resto de la leche fría y la leche condensada. Sin dejar de revolver por unos 15 a 20 minutos.

3.- Una vez listo retiramos del fuego y en cuanto esté tibio, podemos llevar a refrigerar por mínimo 4 horas o emplatar en tibio si deseamos.

Podemos decorar con un poco de mermelada de frambuesa.