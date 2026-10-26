Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 16:36 horas de este lunes 26 de octubre.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este lunes 26 de octubre a la región de Tarapacá en el norte del país.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:36 horas, a 53 kilómetros al norte de Mina Collahuasi.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 124 kilómetros.