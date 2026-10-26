Impactante registro: rayo cae sobre estación de trenes de Talca y provoca el corte del servicio

El rayo impactó al sistema de catenarias de los trenes eléctricos, lo que ocasionó un arco eléctrico y cortó los cables.

Un rayo impactó al sistema de catenarias de los trenes eléctricos de pasajeros en la estación de trenes de Talca, región del Maule, lo que provocó el asombro y preocupación de trabajadores del lugar.

Esto generó un arco eléctrico y cortó los cables, dejando hasta el momento sin servicio la estación.

Por el momento se desconoce que pasará con los trenes que se encontraban en pleno viaje o que estaban programados, ya sea desde Estación Central a Chillán y viceversa.

Video del impactante momento