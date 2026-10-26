26/ 10/ 2026 16:17

PDI y bomberos trabajan en el lugar: investigación arroja geolocalización de celular de Benjamín Galdámez

Equipos tácticos y especializados de la Policía de Investigaciones y bomberos realizan pericias en las inmediaciones del Zanjón de la Aguada para dar con el cuerpo de Benjamín Galdámez, joven de 19 años desaparecido el pasado martes y donde un excompañero de colegio confesó el crimen y que posteriormente lanzó el cadáver al mencionado canal. Los equipos trabajan en el lugar donde arrojó la geolocalización del celular de la víctima.