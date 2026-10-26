Casting masivo de Gran Hermano Chile: cuándo, a qué hora y dónde se realiza esta semana

Conoce aquí los detalles y todo lo que necesitas saber sobre esta masiva convocatoria para ser parte de la casa más famosa del mundo.

La tercera temporada de Gran Hermano Chile está a la vuelta de la esquina y tú puedes ser parte de esta experiencia, conoce cómo, cuándo y en qué horario será el casting masivo de esta nueva aventura televisiva.

Como en ediciones anteriores, Chilevisión abrirá sus puertas al público para que todo aquel que esté interesado pueda demostrar lo mejor de sí y hacer historia como nuevo o nueva integrante del reality.

¿Cuándo será el casting masivo para postular a Gran Hermano Chile?

El casting masivo se realizará el próximo sábado 31 de octubre en Chilevisión, ubicado en Avenida Pedro Montt 2354, Santiago.

¿A qué hora empieza el casting masivo?

El ingreso del público de manera presencial será a partir de las 09:00 y se extenderá hasta las 15:00 horas.

En caso de no poder asistir, puedes postular de forma online rellenando un formulario que encontrarás en el sitio web de Chilevisión o haciendo clic aquí.

¿Cómo participar?

Para poder participar, sólo debes acudir a Chilevisión y hacer la fila del casting masivo, esperando tu turno correspondiente.

Sin embargo, la postulación también se puede hacer de forma online.

Para esto es necesario registrarse previamente y completar la ficha de postulación en el sitio oficial de Chilevisión.

Como requisito debes subir una fotografía actual y un video de presentación de 1 a 4 minutos de duración explicando por qué serías un buen jugador o jugadora.