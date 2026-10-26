“Qué equivocada estuve”: Naya Fácil hizo mea culpa tras polémicas por sus dichos en los últimos meses

La influencer aseguró que durante un tiempo tenía “rabia” con las redes sociales y que incluso “estuvo perdida”.

Este lunes, Naya Fácil hizo un mea culpa a través de sus redes sociales, donde se refiere a las polémicas que generaron diversos dichos suyos en los últimos meses.

La influencer admitió haber cometido errores en múltiples oportunidades, lo que, según su criterio, habría afectado en cómo la gente la percibe.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “Me mandan tantos videos que hacen de mí o cosas, hablando de mi vida, y hoy día me puse a analizar los videos sin ofensa y hay tantas cosas en las cuales me he equivocado”.

En esa misma línea, admitió que “por culpa de esas equivocaciones, o esos errores que dije, como que les di el pie a que mucha gente se aprovechara de eso o hablara de más”.

“El tiempo no se puede retroceder, ni uno puede cambiar sus dichos, así que solo queda mostrar de aquí para adelante cómo soy”, indicó Naya.

La influencer también reconoció: “Qué equivocada estuve un tiempo”, y comentó que en esa época de su vida “tenía tanta rabia en las redes sociales o a las personas y decía tantas cosas que nada que ver”, sin referirse a un episodio en específico.

“En un momento de mi vida hacía un contenido hablando como desde… no sé, desde la soberbia, ¿saben qué? No ocupaba bien el tono”, explicó.

Finalmente, la influencer aseguró que la esencia, los valores y el corazón de una persona no cambian a pesar de las circunstancias y concluyó: “Un tiempo igual estuve perdida”.

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