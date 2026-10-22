$70 mil pesos por metro cuadrado: La millonaria suma que necesita Naya Fácil para reparar la filtración de su penthouse

Aarón Collao, pareja de la influencer, conversó con el periodista Patricio Sotomayor en Plan Perfecto y le expuso los detalles.

Este jueves, Aarón Collao, pareja de Naya Fácil, reveló el millonario monto que cuesta arreglar la filtración que se generó en el penthouse de la influencer.

Debido al sistema frontal que azotó a la Región Metropolitana el martes pasado, Naya quedó sin luz en su hogar y con filtraciones de gran tamaño en el techo del inmueble.





¿Cuánto cuesta reparar el penthouse de Naya Fácil?

En el último capítulo de Plan Perfecto, el periodista Patricio Sotomayor conversó con Aarón, quien le explicó que “$70 mil pesos cuesta el metro cuadrado del arreglo”.

“Esto, por 330 metros cuadrados que tiene el departamento, le da un total de, la reparación solamente, $23.100.000” , explicó el periodista.

Naya había mostrado en sus historias de Instagram cómo las lluvias inundaron el piso de su baño con un líquido de color café.

El inmueble quedó sin luz y las filtraciones afectaron gran parte del hogar, incluyendo la habitación de la influencer, la de su hermana, el living y su baño.

Finalmente, Naya dejó en claro en dicha oportunidad que la reparación no puede hacerse hasta que las filtraciones cesen por completo, para poder detectar correctamente desde dónde surge la emergencia.