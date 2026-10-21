Naya Fácil mostró cómo cae agua del techo de su penthouse tras lluvias: “No sé qué hacer”

La influencer contó que desde hace días tiene problemas en varias habitaciones de su lujoso departamento, las que se intensificaron tras las intensas lluvias.

A pocos días de realizar la mudanza a su penthouse en el barrio El Golf, Naya Fácil contó que sufrió una complicación que le ha traído varios problemas.

La influencer usó su plataforma en Instagram para transparentar una situación que la afecta desde hace varios días, pues contó que el baño de su nuevo departamento tiene serior problemas de filtración .

Según ella, el caso se intensificó con las últimas lluvias que afectaron a la región Metropolitana, especialmente a la zona precordillerana.





“Igual he andado como súper cabizbaja, como triste, no sé, porque con todo el tema de las lluvias, no sé si estaba de antes y le habían puesto parche por mientras y con la lluvia se desarmó el parche. No sé, pero hay como una, hay una filtración de agua en mi departamento importante, importante”, relató.

Naya Fácil compartió registros de la habitación y mostró cómo caía agua permanentemente desde el techo, con tanta frecuencia que se comenzó a formar una poza en el suelo.

“Y yo no sé qué hacer, o sea, tiene igual cómo desanimar y eso, porque muchas, sí, son cosas que se reparan y todo, pero no deberían pasar. Así que por eso digo, no sé si estaba de antes, no sé si es por la lluvia que pasó, no sé, pero, y no es solo acá, en distintos puntos”, lamentó.

Lamentablemente, el problema no quedó solo en el baño, ya que también aseguró tener filtraciones en otros lugares como el espacio de gimnasio o las paredes del lujoso departamento. Además de complicaciones con la electricidad.

“Estamos viendo maestros, porque esto más encima llevó a ver que se cortara la luz en algunos puntos de la casa. En la parte de donde está el living ahí no hay luz, entonces vienen unos maestros nuevamente, ayer vinieron, hoy día nuevamente, a ver qué onda la luz”, agregó.

Naya Fácil sufre filtración en su penthouse