Lluvia de Oriónidas en Chile: hora, dónde y cómo observarla este miércoles en su peak de visibilidad

La lluvia de meteoros alcanzará su máximo esta noche, cuando la Tierra atraviese los restos del cometa Halley. Puede ofrecer entre 10 y 20 meteoros por hora en condiciones ideales, con destellos rápidos y brillantes que a veces dejan estelas luminosas.

Este miércoles 21 de octubre ocurrirá una de las noches de mayor actividad de las Oriónidas, la lluvia de meteoros que se produce cuando la Tierra atraviesa fragmentos asociados al cometa 1P/Halley.

Si bien se pronostican cielos cubiertos y precipitaciones en gran parte de la zona centro-sur del país, lo cierto es que habrá zonas en el resto del territorio donde este fenómeno se podrá apreciar a simple vista en Chile.

La cantidad de meteoros visibles dependerá de muchos factores, como la Luna, las nubes y la contaminación lumínica.

Aún así, esta lluvia continuará hasta fines de este mes para quienes busquen otras oportunidades.





Guía para la lluvia de estrellas Oriónidas

Esta noche podrías observar a simple vista las pequeñas partículas que ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre y se desintegran, generando destellos luminosos.

Revisa las claves que Chileastros compartió para disfrutar este fenómeno:

Duración: Hasta el 7 de noviembre

Hasta el 7 de noviembre Días de mayor visibilidad: 21 y 22 de octubre

21 y 22 de octubre Observación: A simple vista, sin telescopio

A simple vista, sin telescopio Tasa de referencia: 10 a 20 meteoros por hora aproximadamente

10 a 20 meteoros por hora aproximadamente Mejor hora de observación: Después de la medianoche y durante la madrugada, antes del amanecer

Después de la medianoche y durante la madrugada, antes del amanecer Hacia donde mirar: Todo el cielo,

¿Qué es la lluvia de estrellas Oriónidas?

Jennifer Anguita, divulgadora de astronomía de la Universidad de Chile y del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), explicó en qué consiste este fenómeno.

La lluvia de estrellas de las Oriónidas es, valga la redundancia, una lluvia de meteoros más conocidos como estrellas fugaces, las que se pueden observar de forma anual durante el mes de octubre en los cielos de nuestro país.

El motivo por el que este fenómeno se puede observar de forma anual obedece a que estos meteoros son fragmentos del cometa Halley y cuya órbita alrededor del Sol se encuentra con la órbita de nuestro planeta durante este período.

“Son fragmentos del cometa Halley, cuya órbita se encuentra con la nuestra cada 76 años, pero nos deja este fenómeno de las Oriónidas una vez al año, cuyo origen pareciera provenir de la constelación de Orión“, explicó.