21/ 10/ 2026 14:10

Misterio por hallazgo de cadáver en el río Mapocho: correspondería a conductor que cayó desde autopista

Un cuerpo sin vida de un hombre de 25 años fue hallado la tarde de este miércoles en el lecho del río Mapocho, a un costado de la autopista Costanera Norte, entre avenida Carrascal y la autopista General Velázquez. Según información preliminar, el joven, de oficio mecánico y padre de dos hijos, conducía un vehículo cuando, presuntamente por las condiciones del asfalto tras las lluvias, perdió el control, chocó contra barreras, salió eyectado y cayó a las aguas del río.