Programas Programación Señal en vivo
/

Misterio por hallazgo de cadáver en el río Mapocho: correspondería a conductor que cayó desde autopista

Mauricio Guerra
Por Mauricio Guerra

Periodista de CHV Noticias

Un cuerpo sin vida de un hombre de 25 años fue hallado la tarde de este miércoles en el lecho del río Mapocho, a un costado de la autopista Costanera Norte, entre avenida Carrascal y la autopista General Velázquez. Según información preliminar, el joven, de oficio mecánico y padre de dos hijos, conducía un vehículo cuando, presuntamente por las condiciones del asfalto tras las lluvias, perdió el control, chocó contra barreras, salió eyectado y cayó a las aguas del río.

Seguir en Seguir en

Recomendados