Hasta $102 mil cada mes: los aportes que pueden recibir adultos mayores sin postular

Los beneficios disponibles buscan mejorar las pensiones de los jubilados. Revisa los requisitos y los montos a los que se puede acceder.

El Estado contempla dos beneficios previsionales que buscan mejorar los ingresos de las personas pensionadas: el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

Ambos forman parte de la reforma previsional y están diseñados para complementar las pensiones de quienes cumplen con los requisitos establecidos.

A diferencia de otros aportes estatales, no requieren una postulación , ya que se asignan automáticamente a las personas que reúnen los requisitos para recibirlos.





Beneficio por Años Cotizados

El Beneficio por Años Cotizados busca reconocer la trayectoria laboral de las personas pensionadas mediante un aporte mensual calculado según el tiempo que hayan cotizado durante su vida laboral.

El monto corresponde a 0,1 UF mensual por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 25 años considerados para el cálculo. Esto equivale a un aporte máximo de 2,5 UF mensuales.

De acuerdo con el valor referencial de la UF ($41.194), los montos aproximados son:

10 años cotizados: 1 UF mensual (aproximadamente $41.195).

1 UF mensual (aproximadamente $41.195). 15 años cotizados: 1,5 UF mensuales (aproximadamente $61.792).

1,5 UF mensuales (aproximadamente $61.792). 20 años cotizados: 2 UF mensuales (aproximadamente $82.389).

2 UF mensuales (aproximadamente $82.389). 25 años cotizados: 2,5 UF mensuales (aproximadamente $102.986), equivalente al tope del beneficio.

Requisitos

Para acceder a este aporte, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Recibir una pensión de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Acreditar un mínimo de cotizaciones: 10 años para las mujeres y 20 años para los hombres, durante 2026 y 2027.

No ser titular de una pensión de retiro de Capredena o Dipreca.

Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida busca reducir la brecha que se produce en las pensiones de las mujeres debido a su mayor expectativa de vida, en comparación con los hombres que tienen condiciones previsionales equivalentes.

Este beneficio entrega un aporte mensual y permanente, cuyo monto depende de la edad de la beneficiaria y de las condiciones consideradas para calcular su pensión.

La compensación tiene un mínimo de 0,25 UF mensuales (aproximadamente $10.299), de acuerdo con el valor referencial de la UF utilizado para esta nota.

El porcentaje de compensación depende de la edad que tenía la mujer al 1 de enero de 2026, si ya estaba pensionada, o de su edad al momento de pensionarse, si lo hace desde el 2 de enero de 2026.

Los porcentajes establecidos son los siguientes:

65 años: 100% de la compensación calculada.

100% de la compensación calculada. 64 años: 75%.

75%. 63 años: 50%.

50%. 62 años: 25%.

25%. 61 años: 15%.

15%. 60 años: 5%.

Las pensionadas por invalidez que cumplan con las condiciones legales pueden acceder al 100% de la compensación calculada. El aporte mínimo es de 0,25 UF mensuales, incluso cuando el cálculo correspondiente resulte inferior.

Requisitos

Para acceder a este beneficio, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser mujer y tener 65 años o más para comenzar a recibir el pago.

Recibir una pensión de vejez o de invalidez derivada de las cotizaciones obligatorias en una AFP.

Contar con cotizaciones en el Seguro Social Previsional.

En el caso de las pensionadas por invalidez, no estar cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), salvo las excepciones contempladas en la normativa.

Consultar aquí si recibes estos beneficios automáticos

Las personas interesadas pueden revisar si cumplen con las condiciones y consultar el detalle de sus pagos mediante los canales oficiales.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos: