Revelan quién fue el panelista de TV que ayudó a Mónica Rincón tras encerrona: iba justo atrás de ella

La periodista circulaba por la Autopista Central en dirección norte cuando fue interceptada por un vehículo. Desde su interior descendieron cuatro sujetos con los rostros cubiertos, quienes dispararon dos veces al aire y la intimidaron.

Nuevos antecedentes se conocieron sobre la encerrona que sufrió la periodista Mónica Rincón cuando regresaba a su casa tras terminar su jornada laboral.

Según informó LUN, la comunicadora circulaba por la Autopista Central hacia el norte y, al tomar el enlace hacia Costanera Norte, un vehículo le bloqueó el paso.

Desde su interior descendieron cuatro sujetos con los rostros cubiertos, quienes dispararon dos veces al aire y la intimidaron para robarle su automóvil.

Tras entregar el vehículo, Rincón recibió ayuda del historiador y académico Daniel Mansuy , quien es panelista del programa Tolerancia Cero, donde ella es la conductora.

Según detalló el citado medio, el analista político venía conduciendo justo detrás de la periodista. Posteriormente, Rincón realizó la denuncia durante la madrugada del martes.





Cercanas a Mónica Rincón cuentan cómo está tras la encerrona

La periodista Colomba Eichholz, compañera de Rincón en CNN Chile, recordó que la conductora ya había sufrido una encerrona en 2021, “pero nunca con esta agresividad ni con disparos”, señaló al citado medio.

“Mónica está muy agradecida del cariño que le ha llegado y de Carabineros, que también han estado atentos con la Fiscalía”, contó Eichholz, quien fue a acompañarla después del asalto “para que se relajara un poquito y se sintiera apoyada”.





Además, relató que la conductora de CNN Chile continuaba preparando su viaje a Brasil para una cobertura electoral. “Ella anda con mi celular llamando a gente en Brasil para avanzar con los últimos detalles que le quedaban”, explicó.

Por su parte, Paula Catena, con quien conduce el podcast Cómo te lo explico, aseguró que ambas conversaron durante la mañana del martes. “Mónica me transmitió que está tranquila y muy agradecida de Carabineros, de la Fiscalía y consciente de que esto le puede pasar a cualquier chileno”, expresó.

Catena informó que ambas decidieron suspender la grabación semanal de su podcast tras lo ocurrido.