20/ 10/ 2026 23:19

“No es la primera vez”: Revelan detalles de violenta encerrona a Mónica Rincón

La periodista y conductora Mónica Rincón fue víctima de una violenta encerrona en plena autopista, cuando fue intimidada por un grupo de delincuentes que, a punta de disparos al aire, la intimidaron para quitarle su auto, en el enlace de la Ruta 5 con la Costanera Norte. Nuevamente, este punto es escenario de esta modalidad de delitos y, a pesar de que se anunciaron medidas de seguridad y vigilancia, no se han cumplido. Vecinos de Maipú afirmaron que no es la primera vez que aparecen autos abandonados en ese sector.