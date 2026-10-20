Encuentran en Maipú el auto robado a Mónica Rincón tras encerrona

El asalto ocurrió cuando la comunicadora regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral, en la conexión de Autopista Central con Costanera Norte.

Carabineros encontró en Maipú el vehículo de la periodista Mónica Rincón, robado durante una violenta encerrona este lunes. El automóvil, marca Volvo, fue hallado abandonado en el sector de Rinconada.

El asalto ocurrió cuando la comunicadora regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral, en la conexión de Autopista Central con Costanera Norte.

Según lo informado, delincuentes bloquearon su paso con un vehículo y efectuaron disparos al aire antes de sustraer su automóvil.

Durante las diligencias, Carabineros recuperó otros tres vehículos que podrían estar vinculados con el delito . Entre ellos figuran un BMW con encargo por robo, donde se encontró documentación de la periodista, y una Peugeot Partner que habría sido utilizada en la encerrona.





Diligencias tras hallazgo del auto de Mónica Rincón

El Volvo fue retirado en una grúa para trasladarlo a la 52ª Comisaría, donde se realizarán peritajes bajo techo para preservar posibles evidencias ante las lluvias.

Las labores contemplan la búsqueda de huellas y muestras de ADN que permitan identificar a los responsables.

Carabineros confirmó que hasta el momento no hay personas detenidas. La investigación continúa con la revisión de cámaras de seguridad, el empadronamiento de testigos y el análisis de los vehículos recuperados para establecer su eventual participación en el asalto.