Mónica Rincón sufrió encerrona en Autopista Central: Delincuentes la amenazaron y dispararon al aire

La conductora iba de regreso a su hogar desde su lugar de trabajo cuando un grupo de entre dos y cuatro antisociales la abordó en la ruta y la obligó a descender de su vehículo.

La periodista Mónica Rincón sufrió una encerrona en la Autopista Central la madrugada de este martes, específicamente, en la salida hacia la Costanera Norte en dirección al oriente.

El hecho ocurrió pasada la medianoche cuando iba de regreso a su hogar, momento en el que fue abordada por entre dos y cuatro delincuentes.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que los antisociales descendieron de un vehículo que frenó delante de ella y, armados con pistolas, la obligaron a bajar del auto.





“Armados con pistola, con armas de fuego, la intimidan, la amenazan, la obligan a bajarse del automóvil, disparan al aire de hecho y se dan a la fuga en el vehículo de la víctima y en otro vehículo en el que se movilizaban”, precisó.

De acuerdo con el persecutor, la comunicadora quedó en el lugar y fue auxiliada por un colega que venía justo detrás de ella al momento del robo, quien luego la llevó hasta una comisaría.

El fiscal Olivari señaló que “me gustaría recalcar que ella en ningún minuto pidió acá en la comisaría ningún tipo de trato especial, todo lo contrario”.

Agregó: “Y me pidió que transmitiera que se encuentra muy agradecida del trabajo policial, del trabajo de Carabineros, que en todo momento se sintió muy apoyada”.