Este jueves 22 de octubre finaliza el primer periodo de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior. Conoce quiénes pueden completar el formulario y cómo realizar el trámite.

Los estudiantes interesados en buscar financiamiento para la educación superior tienen hasta este jueves 22 de octubre para completar el FUAS 2027, formulario que permite postular a gratuidad, becas de arancel y créditos estudiantiles.

El trámite se realiza por internet y requiere ingresar antecedentes personales, información del grupo familiar y sus ingresos.

¿Hasta cuándo se puede completar el FUAS 2027?

El primer periodo de postulación comenzó el 1 de octubre y finaliza este jueves 22 de octubre de 2026 , según el calendario publicado en el sitio oficial del FUAS.

Durante este plazo también están disponibles los formularios específicos para la Beca Vocación de Profesora o Profesor y las Becas de Reparación.

Quienes postulen a estos beneficios pueden completar además el FUAS para ampliar sus opciones de financiamiento.

¿Quiénes pueden postular al FUAS 2027?

Pueden postular personas chilenas o extranjeras que cuenten con RUN otorgado por el Registro Civil y se encuentren en alguna de estas situaciones:

Están cursando cuarto medio en 2026 e ingresarán a la educación superior en 2027.

Egresaron de enseñanza media en años anteriores y quieren comenzar una carrera.

Cursan estudios superiores sin beneficios estudiantiles.

Tienen un beneficio, pero buscan acceder a otro con mayor cobertura.

No cumplen los requisitos de renovación de su beneficio actual y necesitan optar a otro.

Si ya tienes un beneficio y solo deseas mantenerlo, no debes postular nuevamente: su renovación es automática siempre que cumplas con las condiciones exigidas.

Las personas que ya poseen un título profesional, técnico de nivel superior o licenciatura terminal tienen restricciones para postular, aunque existen excepciones según el beneficio.

¿Cómo completar el FUAS 2027? Paso a paso

Para realizar la postulación, sigue estas instrucciones:

Ingresa a fuas.cl y selecciona la opción para postular. Si es tu primera postulación, presiona “Registrarme” y crea una cuenta con tus datos personales y un correo que revises frecuentemente. Si ya tienes una cuenta, accede con tu RUT y contraseña. También puedes ingresar con ClaveÚnica. Selecciona el formulario correspondiente al beneficio que buscas. Completa tus antecedentes personales, los datos de tu grupo familiar y el promedio mensual de sus ingresos de 2025 y 2026, detallando su origen. Finaliza y envía el formulario. Luego, revisa que recibas el comprobante de postulación en tu correo.

No basta con guardar los datos: debes finalizar el envío y obtener el comprobante para confirmar que tu postulación fue recibida correctamente.

Si necesitas corregir información, puedes rectificarla mientras el proceso permanezca abierto. Será válida la última postulación enviada.





¿Qué requisitos se exigen para acceder a los beneficios?

Las condiciones cambian según la ayuda estudiantil. En términos socioeconómicos:

Gratuidad: está dirigida a estudiantes pertenecientes al 60% de menores ingresos del país.

está dirigida a estudiantes pertenecientes al del país. Becas y créditos de arancel: se orientan principalmente al 70% de menores ingresos, aunque algunos beneficios llegan al 80% y otros no exigen una condición socioeconómica determinada.

En cuanto a los requisitos académicos, de manera general se consideran:

Carreras universitarias: para becas de arancel, un promedio mínimo de 510 puntos entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 de la PAES; para créditos, 485 puntos .

para becas de arancel, un promedio mínimo de entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 de la PAES; para créditos, . Carreras técnico profesionales: un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5,0 para becas de arancel y créditos.

un promedio de notas de enseñanza media para becas de arancel y créditos. Gratuidad: no exige un puntaje mínimo PAES, aunque cada institución establece sus condiciones de admisión.

Existen excepciones y requisitos específicos, por lo que conviene revisar el detalle de cada ayuda en el listado oficial de beneficios estudiantiles.

¿Debo estar matriculado para postular al FUAS?

No necesitas estar matriculado al completar el formulario si ingresarás por primera vez a la educación superior en 2027. Sin embargo, deberás hacerlo durante el proceso en una institución compatible con el beneficio para que este pueda ser asignado.

También es importante mantener actualizado el Registro Social de Hogares (RSH) y que sus antecedentes sean coherentes con la información declarada en la postulación.

¿Qué viene después de completar el FUAS?

Tras enviar el formulario, debes estar atento a las siguientes etapas: