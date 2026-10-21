Alcalde de Illapel pide a pdte. Kast responder en regiones igual que en Las Condes: “La diferencia es notable”

La autoridad comunal hizo un llamado a que se responda de forma oportuna y equitativa en las disponibilidad de recursos para comunas afectadas por una emergencia.

El alcalde de Illapel, Denis Cortés Aguilera, lanzó una crítica a la respuesta del gobierno de José Antonio Kast frente a las emergencias provocadas por las lluvias, comparando lo realizado en Las Condes versus las dificultades que todavía enfrenta su comuna tras el intenso sistema frontal de julio.

En conversación con CHV Noticias, el edil planteó que, si bien las autoridades deben responder ante las emergencias en todo el país, existen diferencias en los tiempos de reacción y en la disponibilidad de recursos ante la emergencia generada por las lluvias.

“A nosotros nos llama la atención, y esto no tiene que ver con que porque haya pasado un aluvión en Las Condes el Estado no tiene que estar. El Estado tiene que estar en Las Condes, en Illapel, en Monte Patria, en todos lados“, comentó.





Sin embargo, reclamó que “claramente, la diferencia es notable, porque cuando nosotros tuvimos las lluvias en julio nos demoramos más de siete días en que se declarara zona de catátrofe “.

Diferencia en entrega de recursos

Denis Cortés explicó que, tras las lluvias de julio, su comuna todavía mantiene trabajos pendientes para despejar sectores afectados por las precipitaciones.

“También vimos cómo llegó la maquinaria y en menos de 24 horas estaba despejado. Nosotros aún tenemos badenes donde hay que hacer un despeje”, afirmó.

La autoridad también advirtió sobre las intervenciones que todavía se necesitan en el cauce del río, debido a la preocupación por la infraestructura de un puente de la comuna.

“Aún no se han metido maquinarias a mover lo que nosotros decimos la caja del río, es decir cambiar el brazo del río, porque nosotros tenemos un puente que todos los días le entra agua en los pilares”, señaló.

En su intervención, Cortés insistió en que su cuestionamiento no apunta a que Las Condes reciba ayuda estatal, sino a que exista una respuesta oportuna y equitativa para las comunas que enfrentan emergencias.

“Entonces, lo que digo es que claramente hay una disparidad de disposición, una diferencia notable en la disponibilidad de recursos”, manifestó.

“No se trata de Las Condes versus Illapel, lo que nosotros necesitamos es que así como de rápido se llega a Las Condes, así de rápido se tiene que llegar a nuestra comuna y eso es lo que hoy no estamos viendo y necesitamos que se pueda corregir”, lanzó.