Con el fin de reducir riesgos para conductores y peatones, fue determinado un perímetro en el cual no se va a poder circular desde las 10 de la mañana. Revisa el mapa con las delimitaciones acá.

Las Condes anunció la suspensión del tránsito en sector de San Carlos de Apoquindo para este martes 20 de octubre, ante el riesgo de posibles aluviones.

La medida preventiva busca reducir los riesgos para conductores y peatones ante el pronóstico de lluvias intensas en la precordillera de la región Metropolitana.

Para esta jornada se proyecta un intenso sistema frontal con posibles tormentas eléctricas y caída de granizos en distintos sectores puntos de Santiago.





Además, se proyecta que las precipitaciones acumuladas durante estos dos días podrían alcanzar hasta 75 milímetros de agua.

Calles afectadas por la prohibición de tránsito en Las Condes

De acuerdo con la información entregada por Transporte Informa, la suspensión comenzará a las 10:00 horas de este martes 20 de octubre y afectará el perímetro delimitado por las siguientes calles y vías:

Camino El Alba

Camino Las Flores

Avenida La Plaza

Quebrada Honda

Vista Hermosa

Paul Harris

Alerta roja por riesgo de remociones en masa

La restricción se adopta en medio de la Alerta Roja vigente para diez comunas de la región Metropolitana, entre ellas Las Condes, debido a la posibilidad de aluviones, derrumbes y remoción en masa.

Las comunas bajo alerta son: