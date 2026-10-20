20/ 10/ 2026 09:13

Preocupación por mallas contenedoras de aluviones en Lo Barnechea: Estarían al límite de su capacidad

En el kilómetro 7 y medio de la ruta G21, en camino a Farellones, se encuentra una de las 9 mallas instaladas en Lo Barnechea. Su función es actuar como un colador al recibir el impacto de un aluvión, absorbiendo la fuerza del flujo y reteniendo material sólido. Tras los sistemas frontales de octubre, varias de estas estructuras han quedado al máximo de su capacidad y acumulando gran cantidad de sedimentos. La municipalidad aseguró que tomó contacto con el Ministerio de Obras Públicas para realizar una limpieza urgente, ya que la maquinaria pesada no puede ingresar fácilmente y se requieren maquinarias especiales.