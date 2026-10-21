“Una señal demasiado mágica”: rayo impactó frente a casa de conocida empresaria chilena y así lo relató

Según relató Nini Tocornal, emprendedora con más de 95 mil seguidores en Instagram, el episodio ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada del pasado martes, dejando un árbol prácticamente destruido.

La psicóloga y emprendedora chilena Nini Tocornal relató el impactante momento en que un rayo cayó sobre un árbol justo afuera de su casa, en el sector oriente de Santiago.

La angustiante situación ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana, donde se han registrado tormentas eléctricas, granizos y fuertes lluvias en distintos puntos.

A través de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 95 mil seguidores, mostró cómo quedó el pino y contó que el episodio ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada del martes, durante una tormenta que despertó a su familia.

“ De repente, ¡pah!, se iluminó todo y sonó un ruido que olvídense. Los perros empezaron a dar vueltas en mi casa, se despertaron los niños…”, recordó.

Empresaria compartió registro de rayo frente a su casa

Tocornal explicó que, días antes, había vivido un momento de conexión con el recuerdo de su fallecida abuela, a quien llama cariñosamente “Weli”.

“Estaba en el baño y le digo: ‘Weli, cuéntame si es que estás bien, dame algún tipo de señal de que me estás escuchando’”, relató, señalando que llevaba tres días sin sentir su presencia como acostumbraba.





Por eso, interpretó lo ocurrido como una señal vinculada a ella. “Gracias a Dios estamos todos bien”, expresó antes de compartir la emoción que le provocó el episodio.

“No sé si estoy loca o no, pero para mí es una señal demasiado mágica”, manifestó la emprendedora que tiene una tienda de joyas.

Luego agregó: “Yo lo encuentro bien poco probable y eso lo atribuyo a ella. Así que igual estoy emocionada”.

En otra historia, la psicóloga publicó un video captado por una cámara de seguridad del sector, en el que se observa el momento del impacto del rayo.

“Les dejo el momento exacto, es que en serio estoy en shock”, escribió junto al registro.

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