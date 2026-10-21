¿Cómo afectaría a Chile? ONU advierte fenómeno climático mundial “sin precedentes” en los próximos meses

En una rueda de prensa en Ginebra, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, alertó que los niveles del actual fenómeno de El Niño podrían subir “hasta el punto de situarse literalmente fuera de las escalas de seguimiento que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas”.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de Naciones Unidas, advirtió este miércoles que el actual fenómeno de El Niño podría alcanzar una “intensidad sin precedentes” y afectaría directamente a países como Chile.

En una rueda de prensa en Ginebra, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, alertó que los niveles del fenómeno podrían subir “hasta el punto de situarse literalmente fuera de las escalas de seguimiento que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas”.

Junto al coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, la autoridad llamó a anticiparse a los efectos de este episodio, que puede provocar graves sequías, lluvias torrenciales e inundaciones en distintas zonas del planeta.

WMO SG Celeste Saulo & @UNOCHA @UNReliefChief call for urgent humanitarian action as El Niño is set to hit fragile communities hard.

New WMO update indicates that the current El Niño event could be unprecedented in strength.

Read SG Saulo’s statement: https://t.co/DnIjYQg9Kl https://t.co/ouwdKyg86T — World Meteorological Organization (@WMO) October 21, 2026

La advertencia mundial de la ONU y su vínculo con Chile

“Sacudirá América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico con calor extremo, sequías e inundaciones” , subrayó Fletcher, quien advirtió que los efectos podrían aumentar la inseguridad alimentaria de 50 millones de personas.

La advertencia incluye a América Latina, región a la que pertenece Chile, aunque no constituye un pronóstico específico para el país ni implica que todos los territorios enfrentarán los mismos efectos. Las consecuencias de El Niño varían según la ubicación y la época del año.

Desde la ONU anunciaron que se destinarán 50 millones de dólares de su fondo de emergencias para asistir a 11 países que podrían estar entre los más afectados, incluidos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.





“Ya estamos presenciando fenómenos meteorológicos extremos y esperamos que estos se multipliquen y desencadenen otros a medida que El Niño se intensifique”, sostuvo Saulo. Sin embargo, recalcó que ello “no tiene que desencadenar a la fuerza un desastre humanitario”.