“Pioneros a nivel mundial”: Qué es Picmagluti, la alternativa al Ozempic que podrá ser vendida en Chile

La solución inyectable fue aprobada por el Instituto de Salud Pública y se convierte así en la primera semaglutida de síntesis química autorizada en el país. Conoce aquí todos los detalles.

El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó la comercialización en Chile de Picmagluti, la versión genérica del famoso medicamento para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos para mejorar el control del azúcar en la sangre, Ozempic.

El órgano dependiente del Ministerio de Salud con esta aprobación posicionó a Chile “entre los pioneros a nivel mundial”, pues Estados Unidos y Australia aún no aprueban versiones de origen químico de este principio.

“Nuestro foco son las personas. Sabemos que hay pacientes esperando y por eso estamos acelerando, (…), pero un registro sanitario no se puede otorgar sin la evidencia completa de calidad y seguridad”, afirmó la directora del ISP, Catterina Ferreccio.

Qué es el Picmagluti, alternativa de Ozempic

El fármaco Picmagluti es una solución inyectable de semaglutida , el principio activo de Ozempic, del laboratorio Dr. Reddy’s Laboratories Chile. Con este hito se convierte en la primera autorizada en el país.

Si bien esta solución originalmente fue pensada para tratar la diabetes tipo 2, ha ganado terreno y popularidad como una fórmula eficaz para controlar el peso.

A diferencia del Ozempic original, que en Chile está registrado como producto biológico, Picmagluti corresponde a péptidos obtenidos por síntesis química, es decir, elaborados mediante procesos de laboratorio.





Cuál será el precio de Picmagluti en Chile

El registro sanitario contempla presentaciones de 0,25 mg, 0,5 mg y 1 mg, destinadas al tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlada, como complemento de la dieta y el ejercicio.

Por ahora, no existe información sobre un precio oficial en el mercado chileno ni una fecha definitiva de su disponibilidad en farmacias.

A modo de referencia, el precio de Ozempic varía según la concentración y la farmacia: las versiones de menor dosis cuestan cerca de $156.900 a $219.000.

En cambio, los formatos de 1 mg oscilan entre los $231.000 a $313.000, requiriendo siempre receta médica simple.