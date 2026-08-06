06/ 08/ 2026 22:53

“Miel del amor” en la mira: Alerta sanitaria por afrodisíaco con compuestos del Viagra

Las llamadas “mieles afrodisíacas” o “miel del amor”, que se han popularizado en redes sociales como potenciadores sexuales, encendieron las alertas sanitarias luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) detectara que contienen fármacos como sildenafil y tadalafil sin informar su composición. Según expertos, su consumo puede provocar efectos adversos como dolores de cabeza, mareos, taquicardia e incluso complicaciones graves en personas con enfermedades cardíacas.