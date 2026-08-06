Emergencia en Liceo 1 Javiera Carrera: Alumna resulta lesionada al caer desde un cuarto piso

Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago junto a personal del SAMU, quienes realizaron las labores de rescate y estabilización de la estudiante. Posteriormente, la menor fue trasladada hasta la ex Posta Central para recibir atención médica.

Un amplio operativo de emergencia se registró la tarde de este jueves en el centro de Santiago luego de que una estudiante del Liceo 1 Javiera Carrera cayera desde un cuarto piso al interior del establecimiento educacional, ubicado en la intersección de Compañía de Jesús con San Martín.

De acuerdo con la información preliminar, por causas que están siendo investigadas, la adolescente se precipitó al vacío y cayó sobre un cobertizo ubicado dentro del recinto. Producto del impacto, resultó con lesiones de mediana gravedad.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago junto a personal del SAMU, quienes realizaron las labores de rescate y estabilización de la estudiante. Posteriormente, la menor fue trasladada hasta la ex Posta Central para recibir atención médica.

El procedimiento movilizó a unidades especializadas de emergencia y obligó a restringir el tránsito en calle Compañía al oriente, a la altura de San Martín, mientras se desarrollaban las labores de auxilio.





A través de un comunicado, el establecimiento educacional anunció la suspensión de clases para este viernes 7 de agosto “debido a una situación de especial sensibilidad que ha afectado a nuestra comunidad educativa”.

Según explicaron, este hecho “requiere que podamos abordar este momento con el cuidado, la contención y la reflexión que corresponde“.

Noticia en desarrollo…

Ahora (19:44) restricción de pista en Compañía al oriente, pasado San Martín, debido a procedimiento de bomberos por rescate de persona al interior del Liceo 1. Precaución #Santiago pic.twitter.com/vnEaVtP6iT — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 6, 2026