“Lo hicieron bolsa”: La honesta reacción de Luis Jara a Vasco al recordar paso de su hijo en Fiebre de Baile

El cantante y jurado de Fiebre de Canto no dejó pasar las críticas al homenaje que su hijo hizo en 2025 al bailar una canción suya en el programa de baile. Vasco se sintió interpelado y contestó.

Cuando faltan apenas unos días para el estreno de Fiebre de Canto, el jurado compuesto por Emilia Dides, Luis Jara, Vasco Moulián y Verónica Villarroel conversó con CHV Noticias en la antesala del esperado comienzo del nuevo estelar de Chilevisión.

Los artistas, que evaluarán semana a semana a los participantes, fueron parte de un juego de preguntas con el periodista Sebastián Leyton para calentar motores de cara al inicio de la competencia, programado para este mes de agosto.

Una de las preguntas de la dinámica fue dirigida a Luis Jara, quien debió contestar cómo reaccionaría en el caso de que uno de los competidores intepretara alguna de sus canciones en el escenario.

Sin dudar dos veces, el intérprete replicó: “(Sería) una pésima idea de la producción hacer eso, porque me pone a mí en un momento…”, para ser interrumpido por Verónica, quien complementó con “un momento muy díficil”.

El divertido diálogo del jurado de Fiebre de Canto

Sus compañeros también intervinieron y Emilia hizo lo suyo al reprochar a su compañero al ver su negativa respecto al hipotético caso, pues preguntó “¿cómo se te ocurre?”, en alusión a que sería un gran momento televisivo.

Vasco decidió apoyar a la ex Miss Universo Chile y acotó un “depende cómo lo hagan”, lo que fue reforzado por Dides, quien señaló que “sería lindo” escuchar una canción suya en el programa.

Sin embargo, Jara nuevamente tomó la palabra y aprovechó de recordar la participación de su hijo, Mellow, en la primera temporada de Fiebre de Baile: “A mi hijo lo hicieron bolsa porque bailó Un Golpe de Suerte” , acusó.

Moulián, quien por aquel momento también ejerció el rol de jurado, respondió a la interpelación y respondió: “Pero en las redes, nosotros no…” , desatando risas en el estudio de grabación, y también en el propio Jara.

Volviendo a la pregunta, el baladista retomó la pregunta y reconoció que “sería difícil” pero que lo asumiría “con profesionalismo”. “Lo evaluaría con objetividad… que lo haga con respeto y bien”, concluyó.