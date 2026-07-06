Chilevisión ya se prepara para Fiebre de Canto: Esto es lo que se sabe del nuevo estelar

El nuevo programa animado por Diana Bolocco promete una competencia de canto como nunca antes lo has visto.

Chilevisión se prepara al máximo para el estreno de su próximo programa estelar: Fiebre de Canto. Un espacio donde los famosos deberán mostrar una faceta nunca antes vista.

En el espacio que será conducido por Diana Bolocco, los concursantes deberán mostrar talento como cantantes y lucirse con sus mejores interpretaciones.

“Déjense sorprender porque es un formato de canto distinto a los otros que han visto“, afirmó la animadora.

¿Dónde ver Fiebre de Canto?

El nuevo programa podrá verse a través de las pantallas de Chilevisión en su señal abierta después de la emisión de CHV Noticias.





Además, el estelar se transmitirá mediante la señal En Vivo de chilevision.cl y nuestra aplicación MiCHV, donde podrás disfrutar de los capítulos completos y todas sus presentaciones las veces que quieras.

¿Cómo verlo desde la aplicación MiCHV?

La aplicación de Chilevisión, MiCHV, está disponible en múltiples dispositivos para que disfrutes de Fiebre de Canto donde y cuando quieras de forma totalmente gratuita.

La plataforma puede descargarse en teléfonos móviles a través de la App Store para iPhone y de Google Play para dispositivos Android.

Además, los usuarios de Smart TV compatibles también pueden instalar la aplicación en sus televisores.

¡Pero eso no es todo! Ya que MiCHV incorporó una versión web que permite acceder a múltiples señales en vivo y la parrilla completa que ofrece Chilevisión.