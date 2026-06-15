Revolucionaria inyección contra la obesidad llegó a Chile: Promete bajar hasta 15% de peso corporal

El medicamento cuenta con autorización del Instituto de Salud Pública, requiere receta médica y ya se encuentra disponible en farmacias.

Un nuevo medicamento para el tratamiento de la obesidad ya está disponible en Chile. Se trata de Wegovy, un fármaco elaborado a base de semaglutida —el mismo compuesto activo presente en Ozempic—, pero formulado específicamente para el control del peso corporal y con dosis más altas que permiten una reducción más significativa del peso.

Según especialistas, los pacientes pueden perder en promedio hasta un 15% de su peso corporal , frente al 8% que se asocia habitualmente al uso de Ozempic.

Wegovy cuenta con autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), requiere receta médica y ya se encuentra disponible en farmacias con valores que fluctúan entre los $98 mil y los $160 mil por dosis, dependiendo de la presentación.