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Revolucionaria inyección contra la obesidad llegó a Chile: Promete bajar hasta 15% de peso corporal

El medicamento cuenta con autorización del Instituto de Salud Pública, requiere receta médica y ya se encuentra disponible en farmacias.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Un nuevo medicamento para el tratamiento de la obesidad ya está disponible en Chile. Se trata de Wegovy, un fármaco elaborado a base de semaglutida —el mismo compuesto activo presente en Ozempic—, pero formulado específicamente para el control del peso corporal y con dosis más altas que permiten una reducción más significativa del peso.

Según especialistas, los pacientes pueden perder en promedio hasta un 15% de su peso corporal, frente al 8% que se asocia habitualmente al uso de Ozempic.

Wegovy cuenta con autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), requiere receta médica y ya se encuentra disponible en farmacias con valores que fluctúan entre los $98 mil y los $160 mil por dosis, dependiendo de la presentación.

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