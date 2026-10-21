Impactante registro: pasajeros de avión Latam fueron sorprendidos por un rayo en pleno vuelo

El vuelo de LATAM realizaba la ruta entre Antofagasta y Santiago cuando pasajeros registraron un destello de luz que correspondía al fenómeno meteorológico. Desde la aerolínea indicaron que aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto de Santiago.

Un avión de LATAM Airlines fue alcanzado por un rayo durante la jornada de este martes, en medio del sistema frontal que afectó a la zona central del país.

El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa a pasajeros a bordo de un vuelo que realizaba la ruta entre Antofagasta y Santiago.

En medio del viaje, lograron captar un destello de luz que corresponde al momento en que la descarga eléctrica impactó a la aeronave.





A través de una declaración pública, LATAM Airlines Group confirmó que el registro corresponde al vuelo LA341, que operaba entre Antofagasta y Santiago, el que “ registró un impacto de un rayo durante su operación “.

Sobre el fenómeno meteorológico, la compañía explicó que “las aeronaves están diseñadas y certificadas, y cuentan con sistemas que permiten disipar este tipo de descargas de manera segura“.

Desde LATAM informaron que el avión aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto de Santiago y que todos los pasajeros pudieron desembarcar de manera segura.

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