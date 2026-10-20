20/ 10/ 2026 21:32

“Estamos confiados”: Biministro De Grange evalúa trabajos preventivos en medio del sistema frontal

Desde la comuna de Las Condes, el biministro Louis De Grange reveló que hasta el momento se han tomado todas las medidas de prevención para evitar catástrofes producto de la activación de quebradas en la capital a raíz del sistema frontal. Junto al biminstro, Claudio Alvarado, enfatizaron en que siguen alerta, sin embargo, debido a que el pulso de agua ha sido menor al esperado, “las afectaciones han sido menores”.