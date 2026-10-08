Mapa interactivo: El perímetro del aluvión y los puntos críticos que afectó en Las Condes

El equipo de redacción de CHV Noticias elaboró un mapa con la zona aproximada que este jueves se vio afectada por el fenómeno. Además, incluye puntos con zonas de interés en la comuna.

Un mapa interactivo elaborado por el equipo digital de CHV Noticias reconstruyó el recorrido aproximado del aluvión que la tarde de este jueves afectó a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

El devastador fenómeno, informaron las autoridades, tuvo su origen tras la activación de la Quebrada Las Ondas producto de un intenso sistema frontal, que luego provocó una remoción en masa tipo aluvión.

“El aluvión corresponde a un flash flood, que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas“.

Esa fue la explicación del director nacional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mauricio Lorca, quien en horas de esta tarde entregó nuevas luces sobre lo ocurrido en la zona oriente de Santiago.





Por lo pronto, el Gobierno instruyó decretar zona de catástrofe en Las Condes. Además, esta y otras 10 comunas suspendieron las clases para este viernes 9 de octubre producto de las lluvias y los efectos de la emergencia.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que, tras un reconocimiento aéreo de la zona afectada, habrá un polígono de exclusión de ingreso con el fin de que la maquinaria pesada inice los trabajos de despeje de las rutas.

Mapa interactivo de las zonas afectadas por el aluvión

El siguiente mapa, creado con información de CHV Noticias, muestra un polígono rojo que abarca el sector más dañado por el fenómeno.

Los puntos rojos, azules, morados, naranjos y verdes muestran además distintos puntos de interés en la comuna, como recintos educacionales, universidades, iglesias y centros comerciaels.