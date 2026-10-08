AHORA | Suspenden clases en Las Condes este viernes tras aluvión en San Carlos de Apoquindo

La Seremi de Educación de la Región Metropolitana informó la medida a través de sus canales oficiales. Las actualizaciones se comunicarán por esa vía y a través de los sostenedores de cada establecimiento.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la región Metropolitana anunció la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Las Condes para este viernes 9 de octubre, debido al aluvión que afectó la zona.

El anuncio se realizó mediante un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la Seremi de Educación RM y de la Subsecretaría de Educación.

La medida se conoció horas después de que un aluvión se originara durante la tarde de este jueves en Las Condes, tras la activación de una quebrada a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, en medio de las lluvias que afectan a la capital.

La Seremi señaló que cualquier actualización será informada a través de sus canales oficiales y de los sostenedores de los establecimientos, por lo que se recomienda a las familias estar atentas a las comunicaciones de sus colegios.