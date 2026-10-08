VIDEO | Aluvión en Las Condes: Barro y agua entró a Clínica UC y a Duoc de San Carlos de Apoquindo

El fenómeno se registró durante la tarde y provocó un fuerte torrente de agua por las calles del sector, afectando a ambos recintos.

Durante la jornada de este jueves, un aluvión afecta el sector San Carlos de Apoquindo producto de las intensas precipitaciones registradas en la Región Metropolitana. La emergencia se habría originado por el desborde de un canal.

Registros captaron la fuerza del agua avanzando por las calles y llegando hasta la Clínica UC y el Duoc UC, donde se acumuló agua y barro producto del evento.

En desarrollo…

Revisa a continuación los registros en la Clínica UC:

Revisa los registros en DUOC UC: