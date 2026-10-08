Emergencia en Las Condes: Lluvias provocan inundaciones y arrastran vehículos en zona oriente

Según registros captados que muestran vehículos siendo arrastrados por la fuerza del agua, incluyendo una micro del transporte público.

Las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana durante este jueves han provocado importantes inundaciones en la comuna de Las Condes , donde impactantes registros difundidos en redes sociales muestran vehículos siendo arrastrados por la fuerza del agua.

De acuerdo con información de Carabineros, un gran torrente de agua fue detectado en calle General Blanche, producto del rebalsamiento de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa.

El caudal se desplaza por General Blanche en dirección al poniente, generando una compleja situación en el sector.

General Blanche en San Carlos de Apoquindo. Cagazo. https://t.co/lSJgo2GUIJ — JI (@jsoegnciaio) October 8, 2026

Las imágenes evidencian la fuerza con la que circula el agua por las calles, provocando preocupación entre los vecinos y automovilistas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas a raíz de esta emergencia, mientras persisten los riesgos asociados a las inundaciones.

Desde la Municipalidad de Las Condes piden evitar el tránsito por los siguientes sectores:

Quebrada Honda

Paul Harris

Cristóbal Colón

Álvaro del Portillo

General Blanche

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