MINUTO A MINUTO | Aluvión provoca grave emergencia en Las Condes: Confirman un menor herido

La tarde de este jueves se produjo tras el desborde de un canal, provocando un fuerte desplazamiento de agua y barro que arrastró vehículos en el sector de San Carlos de Apoquindo.

Un aluvión se registró la tarde de este jueves en la comuna de Las Condes, generando una emergencia en el sector oriente de Santiago.

El hecho ocurrió a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, donde la activación de una quebrada provocó un importante desplazamiento de agua y barro por las calles .

La situación dejó impactantes imágenes, en las que se observa cómo varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua, debido al intenso caudal que se desplazó por el sector.

MINUTO A MINUTO

19:57 | Primer balance de la emergencia. Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, confirmó que hay seis personas lesionadas, entre ellas un menor de edad que sufrió una fractura.

19:45 | Suspensión de clases en Las Condes.





19:28 | Clínica UC CHRISTUS de San Carlos de Apoquindo suspende atención de urgencia, consultas y exámenes hasta el viernes tras aluvión.

19:12 | Activan alerta SAE por desborde del río Mapocho en Talagante.





18:45 | Declaran Alerta Roja en 10 comunas por aluvión: San José Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina





18:35 | Medidas de prevención en Metro: Así está la red.





18:30 | Ministerio de Transporte llama a precaución de conductores.

PRECAUCIÓN (18:30) conductores y peatones debido a acumulación de agua y sedimentos en Apoquindo con Camino El Alba, debido a aluvión desde sector precordillerano #LasCondes https://t.co/qoWjV9TO6F — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 8, 2026

18:14 | Pdte. Kast anunció equipos de emergencia en el lugar.

Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

18:05 | Clínica UC y a Duoc de San Carlos de Apoquindo afectados con aluvión.





17: 57 | Recorrido preliminar del aluvión que afecta a San Carlos.





17: 34 | Un bus RED fue arrastrado por un severo aluvión que se gestó en la comuna de Las Condes debido a las intensas precipitaciones.





17: 22 | Según registros captados en el lugar, varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua, mientras que otras personas quedaron completamente mojadas a bordo de sus vehículos o atrapadas en la locomoción colectiva.





17:15 | Las intensas lluvias provocaron un aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes, donde vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua.