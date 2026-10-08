Impactantes imágenes: Los videos de la fuerte corriente que arrastró toneladas de barro y autos en Las Condes

Según registros captados en el lugar, varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua, mientras que otras personas quedaron completamente mojadas a bordo de sus vehículos.

En medio de las intensas lluvias que afectan a la región Metropolitana, se registró un aluvión en la comuna de Las Condes, la tarde de este jueves.

El hecho ocurrió a la altura de General Blanch con San Carlos de Apoquindo, donde la activación de una quebrada provocó un importante desplazamiento de agua y barro.

La situación generó impactantes imágenes, en las que se observa cómo varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua.

Según información entregada por Carabineros, la emergencia se produjo luego de que un importante caudal de agua se registró en calle General Blanche, debido al desborde de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa.

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