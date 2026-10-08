Videos aéreos de Carabineros muestran impactante magnitud de aluvión en San Carlos de Apoquindo

Las imágenes capturadas a bordo de un helicóptero de la institución policial dan cuenta de las calles de Las Condes que fueron afectadas por el agua, rocas y barro producto de la emergencia.

Imágenes capturadas por Carabineros a bordo de un helicóptero muestran la impactante magnitud del aluvión que la tarde de este jueves afectó a la comuna de Las Condes.

Diversos registros de la institución policial dan cuenta del agua, barro y grandes rocas que recorrieron algunas de las principales avenidas del sector de San Carlos de Apoquindo, causando estragos en viviendas, clínicas y universidades.

El director nacional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mauricio Lorca, explicó en horas de esta tarde porqué ocurrió esta inédita emergencia que tuvo su origen en la precordillera de la región.





“El aluvión corresponde a un flash flood, que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas“, explicó Lorca.

Producto de lo anterior, Senapred declaró Alerta Roja en Las Condes tras la activación de la Quebrada Las Ondas, que provocó una remoción en masa tipo aluvión.

La medida también abarca las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, correspondientes a sectores de Cordillera y Precordillera de la región Metropolitana.

Revisa los videos aéreos de Carabineros: