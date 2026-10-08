Tras aluvión en Las Condes: Senapred declara Alerta Roja en 10 comunas de la Región Metropolitana

La medida se adoptó luego de que se registrara la activación de la Quebrada Las Ondas, que provocó un aluvión en el sector oriente de Las Condes, afectando a Camino El Alba al norte, Quebrada Onda Sur, Vital Apoquindo y General Blanche.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana durante la tarde de este jueves, debido al riesgo de remociones en masa tras las intensas lluvias que afectan a Santiago.

La medida se adoptó luego de que se registrara la activación de la Quebrada Las Ondas, que provocó un aluvión en el sector oriente de Las Condes, afectando a Camino El Alba al norte, Quebrada Onda Sur, Vital Apoquindo y General Blanche.

La magnitud de los daños continúa en evaluación.

Alerta roja en 10 comunas de la Región Metropolitana

De acuerdo con el informe emitido a las 18:20 horas, la Alerta Roja comprende las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

La medida permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan su levantamiento.

Ante esta emergencia, Senapred dispuso la movilización de recursos y la preparación de equipos para eventuales evacuaciones, además de reforzar el monitoreo de quebradas y ríos.