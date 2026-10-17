17/ 10/ 2026 10:31

Alcalde de Illapel pide ayuda al Gobierno ante nuevo sistema frontal: “No se olvide de nuestra provincia”

Para los próximos días se espera que nuevo sistema frontal afecte a la zona central del país, donde las precipitaciones llegarían hasta la región de Coquimbo, zona que se vio gravemente afectada en julio por las intensas lluvias que provocaron una serie de desastres tras la activación de quebradas y desbordes de ríos y esteros. Ante esto, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, hizo un llamado al Gobierno: “Necesitamos ayuda y la idea es que el gobierno no se olvide de nuestra provincia de Choapa… Nosotros aún tenemos puentes dañados y localidades que están conectadas porque hicimos un bypass, pero cuando baje la quebrada quedará nuevamente inundada y no tenemos información clara y precisa de eso”.