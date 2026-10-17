“No han sido días fáciles”: Pepe López anuncia entre lágrimas el término de su relación con Titi Egido

La noticia de su quiebre se volvió viral en redes sociales y más de 10 mil personas llegaron a dejarle mensajes con buenos deseos, entre ellos, su propio padre.

La noche de este viernes el actor Pepe López abrió su corazón en redes sociales y, con lágrimas en sus ojos, confirmó el quiebre de su relación con Titi Egido.

El hijo de Francisco López confesó que se encontraba pasando por un mal momento y pidió respeto tras la noticia que estaba dando a conocer.

Qué dijo Pepe López sobre el término de su relación

A inicios de octubre la pareja compartía románticas fotos en Instagram, sin embargo, ahora Pepe indicó con pesar que “con la Titi nos separamos”.

Sobre por qué contarlo, señaló que se debía a que él mismo había expuesto su relación en las redes.

“No tengo nada más que decir de ella, una mujer increíble, fue una relación increíble, pero no funcionó y estamos en etapas distintas“, agregó con lágrimas en su rostro.





Visiblemente triste, el actor agregó que ella no sabía que él contaría que habían terminado, por lo que este sería el único video tocando el tema. “Era para que se supiera”, aclaró

“No han sido días fáciles, estoy un poco abajo, así que ojalá que la gente igual respete los comentarios“, cerró Pepe el posteo, el cual rápidamente se volvió viral y ya suma más de 3 millones de reproducciones.

Asimismo más de 10 mil personas le dejaron mensajes de buenos deseos entre ellos José Miguel Viñuela, Diego Venegas, Pilar Sordo y su propio padre, quien le comentó.

“Te amo cachorro, que valentía para enfrentar esta situación, solo agradecer y aprender, la Titi fue una maestra en estos años de lo que sí es y de lo que no, y ahora a buscar dentro de ti todo lo lindo y hermoso de este proceso de crecimiento, que salga toda esa emoción y que vuelva transformada en paz y tranquilidad para atraer y recibir lo mejor (…) acá estamos todos para sostenerte”, escribió Francisco.

Revisa aquí la declaración completa de Pepe López: