16/ 10/ 2026 22:23

¿Dónde Estás? | Dos años desaparecido en Valdivia: Mario Cárdenas huyó de hospital y cámara grabó última imagen

Durante más de dos años no se ha sabido del paradero de Mario Cárdenas, un joven ilustrador de Chile. Después de la pandemia sufrió problemas de salud mental: se debía someter a un tratamiento, pero nadie sabe por qué se arrancó del hospital base de Valdivia. Salió con corriendo y las cámaras de seguridad captaron la que sería su última imagen antes de desaparecer. Camilo Zavala y Daniel Vera con un nuevo capítulo de ¿Dónde Estás?