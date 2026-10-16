“Tuvieron que hospitalizarla”: Camilo Huerta revela complejo momento familiar y lanza indirecta al “amor de su vida”

El deportista se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total en el marco de la investigación por la Operación Imperio Ámsterdam, que influyó en el quiebre sentimental con Paula Pavic.

Este jueves, Camilo Huerta encendió las alarmas en redes sociales tras revelar que atraviesa un complejo momento familiar.

Además, el exchico reality publicó un enigmático mensaje dedicado al “amor de su vida”, tras confirmarse el quiebre de su relación con Paula Pavic.





¿Qué pasó con Camilo Huerta?

A través de su cuenta de Instagram, Camilo señaló: “Nadie dijo que sería fácil; esta semana me ha costado un poco”.

En esa misma línea, agregó: “Lamentablemente, hoy a mi vieja tuvieron que hospitalizarla, pero seguro ya mañana (hoy, viernes) está en casa”.

“Seguimos fuerte”, dijo Huerta, quien agradeció el cariño y luego compartió un video que señala: “Dedícasela al amor de tu vida”.

Se trata de la canción “Pensar en vos” de Pedro Monardi, cuya letra indica: “Sos como un ángel que a mí me sacó del suelo y no te niego, me da la sangre para decírtelo, mi amor”.

“Con esa boca yo perdí mi corazón, es que sin vos me muero y cuando no tenía fe para creer, tus ojos me estaban encandilando”, agrega.

Todo esto, luego de que se confirmara el quiebre sentimental entre Paula Pavic y Camilo Huerta debido a situaciones de vida incompatibles, dado que ella vive en Estados Unidos y él está con arresto domiciliario total por la investigación de la Operación Imperio Ámsterdam.

Sin embargo, tras confirmado el quiebre, él aseguró que Paula siempre estará en su corazón y compartió la canción “Desde que te fuiste” de Iván Matas.

“Desde que te fuiste, la casa ya no suena igual, las noches pesan distinto y hasta el silencio aprendió a doler. Hay ausencias que no se explican, solo se cargan en el pecho”, señala finalmente la letra.

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