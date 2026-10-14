“Te fuiste y me dejaste…”: La polémica reacción de Camilo Huerta tras confirmarse quiebre con Paula Pavic

Luego de que la empresaria confirmara la ruptura sentimental, argumentando que las situaciones de vida de ambos no son compatibles, Camilo contestó en su cuenta de Instagram.

Este miércoles, Camilo Huerta tuvo una particular reacción tras las declaraciones de Paula Pavic, quien confirmó su ruptura sentimental con el exchico reality después de casi cuatro meses juntos.

La empresaria había explicado que las situaciones de vida de ambos eran incompatibles, puesto que ella no vive en Chile y él se encuentra atravesando un proceso judicial en el marco de la Operación Imperio Ámsterdam.





¿Qué dijo Camilo Huerta?

Sin embargo, Camilo no guardó silencio y respondió a Paula Pavic a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de ambos en un vehículo.

“Siempre en mi corazón”, escribió el preparador físico y etiquetó a la empresaria, pero lo que llamó la atención fue que agregó la canción de Iván Matas “Desde que te fuiste”.

La letra menciona: “Desde que te fuiste, la casa ya no suena igual, las noches pesan distinto y hasta el silencio aprendió a doler. Hay ausencias que no se explican, solo se cargan en el pecho”.

En esa misma línea, agrega: “Te fuiste y me dejaste hablando solo con el viento, con mil recuerdos persiguiéndome por dentro”.

“Nunca pensé que la vida pegara tan de repente”, expone en otra parte de la canción; sin embargo, Paula no reposteó dicho mensaje.

Finalmente, a pesar del quiebre, ambos se siguen aún en redes sociales.

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