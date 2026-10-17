Convocan para este domingo a la “Gran Marcha de Chile” por conmemoración del 18-O

A través de redes sociales se han viralizado diferentes convocatorias para este 18 de octubre, pese a que desde el Gobierno indicaron que no hay ninguna marcha autorizada.

Este domingo 18 de octubre se conmemora el séptimo aniversario del Estallido Social, periodo en que miles de chilenos y chilenas salieron a las calles.

Ahora, a través de redes sociales se han viralizado diferentes afiches que llaman a reunirse en el centro de Santiago no solo recordando el 2019, sino que también a manifestarse por los recortes del Gobierno en el Presupuesto 2027.

A través de redes sociales existe una convocatoria para la “Gran Marcha de Chile”, con un llamado a reunirse este domingo 18 de octubre a las 12:00 horas en Plaza Italia.

A la misma hora, la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras llamó a reunirse en el Metro Universidad de Chile para protagonizar la marcha “Somos Todos”.

Por su parte, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) indicó que a las 14:00 horas se reunirán en una ubicación secreta para manifestarse.

Asimismo, en redes existen llamados a realizar cacerolazo a las 20:00 horas.

Pese a estos anuncios, el ministro del Interior, Máximo Pavéz, explicó que tras conversar con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, desde el Ejecutivo confirmaron que “no hay solicitudes de marchas autorizadas para el día domingo”.