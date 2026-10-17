“Miente deliberadamente: La cifra que habría ofrecido Mauricio Israel a su hijo para evita demanda por pensión

El comentarista deportivo le habría asegurado a su hijo que perdería su trabajo si lo demandaba, por lo que le ofrecía un trato para solventar la deuda que acumuló tras olvidar “que tenía un hijo más”.

Este viernes Alexander Israel, hijo del comentarista deportivo Mauricio Israel, llegó hasta Primer Plano para revelar incómodos regateos por parte de su padre para evitar que lo demandara por pensión alimenticia.

Asegurando que perdería su trabajo si lo demandaba, el periodista habría intentado apelar a las emociones de su hijo para pagar una pensión mucho más baja de la esperada por Alexander.

Hijo de Mauricio Israel revela cuánto le quería pagar su papá

“Si las cosas no se hubieran dado de esta forma, me lo habría guardado, pero (…) la primera vez que lo contacté por Instagram, que así tuve que contactar a mi padre, él me decía que ganaba $750 mil, que era una persona que trabajaba igual que yo, que se desplazaba en Metro“, reveló Alexander.

En este sentido, el hijo de Israel aseguró que durante una llamada telefónica el comunicador “se quejaba de que le dolía el estómago” y pese a que en portales de internet se informa que a Mauricio le aqueja el mal de Crohn, “él no me ha dicho ni ha habido evidencia” de que esté enfermo.





Algo similar habría ocurrido en 2012, cuando la madre de Alexander contactó al comentarista deportivo, pero él le informa que “tenía la mitad del cuerpo paralizado”, situaciones que hoy en día hacen dudar al joven. “Espero estar equivocado, pero todo luce como que miente deliberadamente respecto a su estado de salud, a sus finanzas, respecto a todo aquello para poder tener cierto grado de, por así decirlo, apelar a la emoción de uno”, indicó.

Estos cuestionamientos llevaron a Alexander a preguntarse: “¿Le estaré quitando plata a alguien que lo necesita para un tratamiento?”. Sin embargo, el hijo de Mauricio desconocía el estilo de vida de su padre.

“Yo creo que con la salud no se juega y él evidentemente estaba tratando de apelar a mi sentido de humanidad para no demandarlo eventualmente, porque él me quería ofrecer en ese momento $150 mil, pidiéndome que no lo demandara, diciéndome que él iba a perder su trabajo”, reveló el hijo.

Respecto a los años que no fue padre presente, Israel le habría dicho a Alexander “que se le habían borrado de la memoria muchos años de la vida, debido a eso él no recordaba que tenía un hijo más, que era yo”.

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