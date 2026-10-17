17/ 10/ 2026 09:52

Carabinero frustra violento robo a dos mujeres y deja un herido de bala en Puente Alto

La mañana de este sábado, un funcionario de Carabineros que transitaba por la intersección de Las Nieves con Nonato Coo, en Puente Alto, advirtió que cuatro sujetos que se movilizaban en un vehículo estaban intimidando violentamente a dos mujeres que esperaban locomoción colectiva en un paradero. Según información preliminar, el uniformado habría efectuado dos disparos para intervenir en el asalto, hiriendo a uno de los presuntos delincuentes.